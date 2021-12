Per i gruppi WhatsApp arriva la censura dei contenuti da parte degli amministratori (Di domenica 19 dicembre 2021) Non è per nulla azzardato parlare di censura degli amministratori in arrivo con la nuova funzionalità per i gruppi WhatsApp. Gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova feature in grado di conferire proprio ai gestori delle chat collettive dei comandi esclusivi nella cancellazione di quanto ritenuto inopportuno, inappropriato, magari pericoloso perché in grado di scaldare gli animi di tutti gli iscritti al gruppo appunto. Proprio grazie all’aggiornamento beta Android siglato come 2.22.1.7 apprendiamo di quanto è dietro l’angolo per il servizio di messaggistica. Finora, nelle chat singole come quelle di gruppo, l’eliminazione di un messaggi è stata possibile solo per mano di chi ha condiviso il proprio contenuto. Stanno invece per cambiare le cose, come sottolinea anche l’informatore WABetaInfo. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Non è per nulla azzardato parlare diin arrivo con la nuova funzionalità per i. Gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova feature in grado di conferire proprio ai gestori delle chat collettive dei comandi esclusivi nella cancellazione di quanto ritenuto inopportuno, inappropriato, magari pericoloso perché in grado di scaldare gli animi di tutti gli iscritti al gruppo appunto. Proprio grazie all’aggiornamento beta Android siglato come 2.22.1.7 apprendiamo di quanto è dietro l’angolo per il servizio di messaggistica. Finora, nelle chat singole come quelle di gruppo, l’eliminazione di un messaggi è stata possibile solo per mano di chi ha condiviso il proprio contenuto. Stanno invece per cambiare le cose, come sottolinea anche l’informatore WABetaInfo. ...

