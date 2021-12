Per gli italiani il posto di Draghi è al Quirinale: il sondaggio (Di domenica 19 dicembre 2021) Sul Colle più alto gli italiani vorrebbero il migliore. Mario Draghi, da quando ha preso posto al centro della politica italiana, è subito sembrato il predestinato per succedere a Sergio Mattarella. Sondaggi e pancia del paese si sono trovati d’accordo sul suo nome come prossimo capo dello Stato. Sino a pochi giorni fa una ricerca targata Quorum/YouTrend dava Draghi largamente in cima tra le personalità che potrebbero ricoprire questo ruolo. Per il 17% degli italiani il nome migliore per il Colle sarebbe quello dell’attuale premier, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all’8% e al 5%. E sin dagli scorsi mesi il passaggio dell’ex numero uno della Bce al Quirinale sembrava scontato. Ma il colpo di coda della pandemia, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 dicembre 2021) Sul Colle più alto glivorrebbero il migliore. Mario, da quando ha presoal centro della politica italiana, è subito sembrato il predestinato per succedere a Sergio Mattarella. Sondaggi e pancia del paese si sono trovati d’accordo sul suo nome come prossimo capo dello Stato. Sino a pochi giorni fa una ricerca targata Quorum/YouTrend davalargamente in cima tra le personalità che potrebbero ricoprire questo ruolo. Per il 17% degliil nome migliore per il Colle sarebbe quello dell’attuale premier, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all’8% e al 5%. E sin dagli scorsi mesi il passaggio dell’ex numero uno della Bce alsembrava scontato. Ma il colpo di coda della pandemia, ...

Advertising

Pontifex_it : Guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo, lasciamoci provocare dai visi dei bambini, figli di migranti di… - borghi_claudio : Per i neonati due non bastano. Bisogna fargliene tre per vedere se funziona contro una malattia che non gli farebbe… - TeresaBellanova : Tutti in @ItaliaViva, nessuno escluso, lavoriamo per un campo #riformista. Lasciamo agli altri le noiose voci di co… - LFacciato : @ricpuglisi Lo fanno apposta. Il loro obiettivo è la disgregazione sociale,gettare il popolo nella confusione,nello… - b_radio47 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Sono nel caos, se la prendono coi bimbi Dad a manetta, scuole chiuse in anticipo e ora… -