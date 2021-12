Pensioni, assegno più ricco da gennaio per questi pensionati (Di domenica 19 dicembre 2021) La Corte Costituzionale ha abolito il contributo di solidarietà. Di conseguenza alcuni pensionati avranno un assegno più ricco fino al 40% Il tema previdenziale, tra scaglioni, aliquote ed altre voci in capitolo è materia complessa da comprendere per i più. Ma purtroppo, la macchina Pensionistica, anche se opera in base a giurisprudenza e leggi di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 19 dicembre 2021) La Corte Costituzionale ha abolito il contributo di solidarietà. Di conseguenza alcuni pensionati avranno unpiùfino al 40% Il tema previdenziale, tra scaglioni, aliquote ed altre voci in capitolo è materia complessa da comprendere per i più. Ma purtroppo, la macchinastica, anche se opera in base a giurisprudenza e leggi di L'articolo proviene da Consumatore.com.

