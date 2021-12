Pedro | l' unico giocatore che ha segnato 3 gol di sinistro e 3 di destro

Leggi su footdata

(Di domenica 19 dicembre 2021)è l’di questa Serie A che haalmeno 3 gol die almeno 3 di. Quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori della Lazio in grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hannoil primo gol in incontri interni. Sesto gol perin questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia ...