Pedofilia, il Vaticano apre una indagine sugli abusi nella Chiesa spagnola: sotto la lente 251 casi dal 1943 (Di domenica 19 dicembre 2021) La Chiesa spagnola è finita sotto la lente del Vaticano dopo che Papa Francesco ha ricevuto un dossier relativo a 251 presunti casi di Pedofilia. L’inchiesta è partita quando il pontefice ha ricevuto dal corrispondente a Roma del quotidiano El Pais, Daniel Verdù, un report di 385 pagine su nuovi casi di abusi su minori da parte del clero e di alcuni laici di istituzioni religiose in Spagna. Sul caso il quotidiano spagnolo ha fatto sapere che Papa Francesco «si è mosso rapidamente», inviando il dossier alla Congregazione per la Dottrina della Fede, come è imposto al Vaticano quando le denunce sono così numerose e non riguardano un solo ordine o una singola diocesi. El Pais ha anche consegnato lo studio al presidente ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Laè finitaladeldopo che Papa Francesco ha ricevuto un dossier relativo a 251 presuntidi. L’inchiesta è partita quando il pontefice ha ricevuto dal corrispondente a Roma del quotidiano El Pais, Daniel Verdù, un report di 385 pagine su nuovidisu minori da parte del clero e di alcuni laici di istituzioni religiose in Spagna. Sul caso il quotidiano spagnolo ha fatto sapere che Papa Francesco «si è mosso rapidamente», inviando il dossier alla Congregazione per la Dottrina della Fede, come è imposto alquando le denunce sono così numerose e non riguardano un solo ordine o una singola diocesi. El Pais ha anche consegnato lo studio al presidente ...

Advertising

Ticinonline : In Spagna 251 chierici denunciati dai media. Il Papa spinge per un'indagine - PaolaAguggia : RT @Sandro_sr74: Pedofilia ecclesiastica in Spagna, il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e documenta… - Sandro_sr74 : Pedofilia ecclesiastica in Spagna, il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e do… - Italia_Notizie : Pedofilia ecclesiastica in Spagna, il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e do… - Jack53152579 : Non sono sorpreso, perché sono tutti coinvolti, clero, politici europei e satanisti. Una sola alleanza. Stessi priv… -