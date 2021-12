Pedofilia El Pais: Papa apre indagine su Chiesa spagnola (Di domenica 19 dicembre 2021) L'indagine è senza precedenti. A consegnare il rapporto al Pontefice, il corrispondente a Roma di El Pais, Daniel Verdu', durante il volo Papale che ha condotto Francesco a Cipro e in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 dicembre 2021) L'è senza precedenti. A consegnare il rapporto al Pontefice, il corrispondente a Roma di El, Daniel Verdu', durante il volole che ha condotto Francesco a Cipro e in ...

repubblica : Pedofilia, il Vaticano apre l'inchiesta sugli abusi in Spagna grazie al dossier consegnato da 'El País' al Papa [di… - PretiPedofili : Pedofilia ecclesiastica in Spagna, il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e do… - RLABUSO : Pedofilia ecclesiastica in Spagna, il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e do… - zanardifra : Pedofilia ecclesiastica in Spagna, il Vaticano apre un’inchiesta sugli abusi commessi dal 1943 al 2018 svelati e do… - giulezionihaoma : Omai sono arrivati al #faidate...#MA modo di fidarsi di questi omertosi incalliti non c'è n'è -