“Patetico | invece di…” | Mazzarri nel caos | attacco al presidente

Advertising

mairzuc23 : @mweilx @IMCaptainA @FrancescoOrdine Io invece penso che la risoluzione del contratto generi una minusvalenza come… - informapirata : @Nicole12250780 @AlbertoPhStill @ZiaLulli1 @SMaurizi @igorbrickil5S @AssangePer @FreeAssangeIT @PattoAssange… - mario0549 : RT @adriano1949: @NicolaMorra63 L’unico umorista e peraltro senza molto successo è lei!! Ogni suo discorso, ogni suo atto, ogni sua iniziat… - sergioalesi : RT @adriano1949: @NicolaMorra63 L’unico umorista e peraltro senza molto successo è lei!! Ogni suo discorso, ogni suo atto, ogni sua iniziat… - lnzpcr : Ogni volta più simpatico e sempre più patetico, sembra impossibile e invece... -

Ultime Notizie dalla rete : Patetico invece

DirettaNews.com

la Regione si è presa tutto. Il presidente ha sconvolto anche la Provincia e adesso è tutto notevolmente'. A chi gli chiede quale consiglio si sente di dare al futuro presidente, De ...... quandospesso in questo genere di prodotti il testo è di puro contorno alla confezione. Qui ... che qualche frettoloso interprete aveva qualificato come un nostalgico e addirittura...La questura ha disposto l'allontanamento dalla città per tre anni del portuale triestino, leader della protesta contro il green pass. Poco più di un mese fa analogo provvedimento anche a Roma. Lui: «F ...La Superlega sembrava il grande slam delle figure di m. del mondo del calcio. Ma ieri la Uefa ha fatto una figura di m. in grado di riabilitare anche l'esame di Suarez a Perugia. Hanno sbagliato le pa ...