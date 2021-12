Pasquale Gandolfi nuovo presidente della Provincia di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 dicembre 2021). Èil, già leader facente funzioni di Via Tasso dopo le recenti amministrative che non avevano riconfermato sindaco ilGianfranco Gafforelli. Le operazioni di voto si sono concluse alle 23 di sabato e, stando alle prime proiezioni,avrebbe ottenuto l’80 per cento dei consensi. Il sindaco di Treviolo, unico candidato, è stato eletto dai colleghi e dai consiglieri comunali bergamaschi che si sono recati ai seggi allestiti alla Cittasport diin 1.958. La percentuale dei votanti è stata del 66 per cento, poco piùprecedente tornata quando si era ...