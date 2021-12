Parla l’obiettivo delle milanesi | “Sceglierò il meglio per me!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 dicembre 2021) Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul proprio futuro. Il giovane talento accostato all’Inter, autore di una doppietta nell’ultimo match del River, hato nell’intervista postpartita. Queste le sue parole: “Francamente non so cosa succederà, adesso penso a festeggiare“ Ha poi concluso: “Sappiamo tutti quanto conti un Mondiale per un calciatore. Quando prenderò la decisioneilper me”. Julian Alvarez, River Plate Dunque, il futuro dell’attaccante è ancora incerto. Ha sicuramente tanta voglia di mettersi in mostra anche in un campionato più prestigioso di quello argentino. L’Inter osserva l’evolversi della vicenda e nel caso pronta ad affondare il colpo.