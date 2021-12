Papa Francesco ai giovani: “Non fatevi contagiare dal virus dell’individualismo” (Di domenica 19 dicembre 2021) MILANO – “Non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo. È brutto questo, e fa male”. Lo ha detto il Papa nel videomessaggio per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che si svolge a Milano. “L’università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo virus: l’università apre la mente alla realtà e alla diversità; lì potete mettere in gioco i vostri talenti e metterli a disposizione di tutti”. “L’apertura e l’accoglienza dell’altro è quindi particolarmente importante, perché favorisce un legame solidale tra le generazioni e combatte le derive individualiste”, ha aggiunto. E’ necessario poi – ha proseguito il Papa – superare “la categoria dell’illuminismo” e lasciare spazio ad “un pensiero nuovo, creativo”. “Il mondo, oggi ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) MILANO – “Non lasciatevidal. È brutto questo, e fa male”. Lo ha detto ilnel videomessaggio per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che si svolge a Milano. “L’università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo: l’università apre la mente alla realtà e alla diversità; lì potete mettere in gioco i vostri talenti e metterli a disposizione di tutti”. “L’apertura e l’accoglienza dell’altro è quindi particolarmente importante, perché favorisce un legame solidale tra le generazioni e combatte le derive individualiste”, ha aggiunto. E’ necessario poi – ha proseguito il– superare “la categoria dell’illuminismo” e lasciare spazio ad “un pensiero nuovo, creativo”. “Il mondo, oggi ...

