Papa | basta lamentele | fa tanto bene un sano umorismo

Commentando il Vangelo di oggi, ilha aggiunto: "Impariamo dalla Madonna questo modo di reagire: alzarci, soprattutto quando le difficoltà rischiano di schiacciarci. Alzarci, per non rimanere ...Quando si amministra - ha concluso - nonstare dietro una scrivania e da lì comandare, solo chi tocca con mano i problemi e sta tra le persone può essere davvero vicino alla sua gente e ...Città del Vaticano - Lamentarsi in continuazione fa male alla salute e poi fa male agli altri. Molto meglio coltivare umorismo e regalare sorrisi. La ricetta per la felicità ...Bergoglio nell'esortazione: "conduciamo le nostre giornate con passo lieto, guardando avanti con fiducia, senza trascinarci di malavoglia, schiavi delle lamentele, sempre alla ricerca di qualcuno da i ...