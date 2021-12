Papa ai giovani: "Non fatevi contagiare dal virus dell'individualismo" (Di domenica 19 dicembre 2021) 'Non lasciatevi contagiare dal virus dell'individualismo. Questo è brutto e fa male'. Lo ha detto il Papa nel videomessaggio per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) 'Non lasciatevidal. Questo è brutto e fa male'. Lo ha detto ilnel videomessaggio per l'inaugurazione'anno accademico'Università Cattolica del ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il Papa ai giovani: 'Non siamo fotocopie, siamo tutti originali' - LaStampa : Il Papa ai giovani: non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo - messveneto : Il Papa ai giovani: non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo: Francesco: «Imparate a guardare alle r… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Papa ai giovani: 'Non fatevi contagiare dal virus dell'individualismo' #papafrancesco - il_piccolo : Il Papa ai giovani: non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo -