Pallavolo, Superlega: Perugia campione d'inverno (Di domenica 19 dicembre 2021) Sir Safety Perugia campione d'inverno della Superlega italiana di volley. Il successo per tre set a uno in trasferta contro la Lube Civitanova vale il titolo invernale per i ragazzi di Grbic , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Sir Safetyd'dellaitaliana di volley. Il successo per tre set a uno in trasferta contro la Lube Civitanova vale il titolo invernale per i ragazzi di Grbic , ...

Advertising

n14coraggio : RT @pilloledivolley: Definite le 8 squadre classificate per i quarti di Coppa Italia, per le posizioni finali bisogna attendere i recuperi:… - Volleyball_it : Superlega: I risultati della 13ª giornata. Classifica e prossimo turno by - syou12831475 : RT @pilloledivolley: 13ª RS risultati: nel gare della domenica Monza piega Verona al tie break, Perugia fa suo il big match in 4 set, Trent… - syou12831475 : RT @pilloledivolley: 13ª RS classifica ??: Perugia blinda il 1° posto, Trento si garantisce almeno il 4° al termine dell’andata, Verona agga… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Definite le 8 squadre classificate per i quarti di Coppa Italia, per le posizioni finali bisogna attendere i recuperi:… -