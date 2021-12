**Pallavolo: mondiale per club femminile, Conegliano ko e titolo al Vakifbank** (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Le turche del Vakifbank guidate da Giovanni Guidetti, vincono il mondiale per club femminile 2021. Battuta in finale la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano per 3-2 (25-15, 22-25, 25-22, 22-25, 15-7). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Le turche del Vakifbank guidate da Giovanni Guidetti, vincono ilper2021. Battuta in finale la Prosecco Doc Imoco Volleyper 3-2 (25-15, 22-25, 25-22, 22-25, 15-7).

