Pallamano femminile | Mondiali 2021 | vince la Norvegia! Francia sconfitta 29-22 in rimonta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si chiude con il successo della Norvegia l’edizionedeidi, con la formazione allenata da Thorir Hergeirsson che è riuscita ad imporsi insullaa Granollers (Spagna), chiudendo con il punteggio di 29-22. Avvio di gara in favore delle transalpine, capaci di trovare il primo break già sul 4-2, senza però prendere il largo prima del quarto d’ora. Da 7-7 Estelle Nze Minko e compagne si sono rese protagoniste con un parziale di 7-1 propiziato dalle reti del pivot Pauletta Foppa, chiudendo la prima frazione sul 16-12. Di ritorno dagli spogliatoi le scandinave hanno però realizzato subito la, impattando sul 16-16, trovando il primo vantaggio sul 19-18, dopo due gol consecutivi di Henny Reistad, ultimo dei quali in ...

Advertising

SkySport : PALLAMANO FINALE MONDIALE FEMMINILE ? - AdoniyahJustice : RT @SkySport: PALLAMANO FINALE MONDIALE FEMMINILE ? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: PALLAMANO FINALE MONDIALE FEMMINILE ? - SkySport : PALLAMANO FINALE MONDIALE FEMMINILE ? - giampaoloabis : RT @cyclingpro: La prima pagina de @lequipe di oggi (la semifinale del Mondiale di pallamano femminile). Segue a pagina 2, 3, 4 e 5. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile

Affermazione in scioltezza per Casalgrande Padana che non lascia scampo al Leno. 32 a 22 è il risultato finale con le emiliane che si portano a 12 punti nella graduatoria della regular season con il ...Le danesi ha conquistato il primo segmento con 2 gol di scarto (12 - 10) prima di subire la rimonta delle transalpine nel resto del match che si è concluso con il parziale di 13 a 10. Le scandinave ...Si chiude con il successo della Norvegia l'edizione 2021 dei Mondiali di pallamano femminile, con la formazione allenata da Thorir Hergeirsson che è riuscita ad imporsi in rimonta sulla Francia a Gran ...Parziali: (10-16; 22-31). Ac Life Style Erice: Firinu, Colombo 3, Yudica 1, Coppola 3, Kellner, Losio, Cozzi 5, Brkic, Ravasz 4, Podariu, Felet, Satta 2, Benincasa, Gorbatsjova 4. Allenatore: Fernando ...