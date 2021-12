Palinsesto Natale Rai: dai film d’animazione alla cultura (Di domenica 19 dicembre 2021) Ce n’è per tutti i gusti. Il Palinsesto Natale Rai per quest’ultimo scorcio del 2021 offre un’ampia gamma di scelta tra film, opera, eventi esclusivi, concerti, cultura e animazione per i più piccoli. Partiamo dal cinema per tutta la famiglia che comprende grandi classici e action-movie della Disney in prima serata. Il 20 dicembre su Rai 2 ci sarà alla ricerca di Dory, mentre il 25 sarà la volta di Coco, in prima visione su Rai3. Cosa prevede il Palinsesto Natale Rai 2021? Il giorno di Santo Stefano prevede Maleficent, invece il 27 dicembre toccherà a Cenerentola sempre su Rai1. La rete ammiraglia della Tv di Stato proporrà poi La Bella e la Bestia il 29 dicembre su Rai1. La notte di San Silvestro sarà in compagnia de Gli Aristogatti. Il nuovo anno comincerà con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021) Ce n’è per tutti i gusti. IlRai per quest’ultimo scorcio del 2021 offre un’ampia gamma di scelta tra, opera, eventi esclusivi, concerti,e animazione per i più piccoli. Partiamo dal cinema per tutta la famiglia che comprende grandi classici e action-movie della Disney in prima serata. Il 20 dicembre su Rai 2 ci saràricerca di Dory, mentre il 25 sarà la volta di Coco, in prima visione su Rai3. Cosa prevede ilRai 2021? Il giorno di Santo Stefano prevede Maleficent, invece il 27 dicembre toccherà a Cenerentola sempre su Rai1. La rete ammiraglia della Tv di Stato proporrà poi La Bella e la Bestia il 29 dicembre su Rai1. La notte di San Silvestro sarà in compagnia de Gli Aristogatti. Il nuovo anno comincerà con ...

Advertising

ilrere : @psychotoni67 @Fiammy71 @PaoloStarvaggi @dumurin @ProgettoTeatris Serpentone con il palinsesto della settimana di N… - TotoeCalcio : #Schedina #Totocalcio n. 50. Chiude martedì 21. Il gestore apre con un palinsesto stupendo. Tutta la #SerieA e le t… - fdg82 : Nel palinsesto natalizio di @netflix ha trovato posto anche il sequel della commedia romantica diretta da… - Dtti_digitale : Per le feste di Natale Sky propone un palinsesto incredibilmente vasto che metterà d’accordo tutta la famiglia, con… - Tele_nauta : Il Natale di Sky e Now: il palinsesto per le festività (dicembre 2021 e gennaio 2022). Il dossier con tutti i detta… -