Paladina | rissa fatale all’uscita della discoteca Evolution | morti due giovani di 21 e 24 anni

Leggi su ck12

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un drammatico fatto di cronaca ha sconvolto la notte dipiccolo centro di 4000 abitanti distante 10 chilometri da Bergamo: ecco cosa è succcessoUnascatenatata per futili motivi è costata la vita a due ragazzi di origine marocchina di 21 e 24. Driss Ouaissa e Brahim Amine Ben Faresse due ragazzi di 21 e 24 residenti a Bergamo hanno perso la vita stanotta per le impreviste ed imprevedibili conseguenze di unascoppiata per futili motivi. E’ accaduto nella notte a cavallo tra sabato 18 e domenica 19 dicembre acentro di 4000 abitanti distante 10 chilometri dal capoluogo di provincia Bergamo. I fatti. Erano circa le 2 di notte quando al termine di ...