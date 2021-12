Paganese-Turris | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 19 dicembre 2021) Riparte il Girone C diC e ritorna la rincorsa al Bari.è l’occasione per quest’ultima per tentare di iniziare ad avvicinarsi alla capolista. Col Bari impegnato nel derby del Sud contro il Palermo, terzo in classifica, per laè una ottima occasione, qualora il Bari dovesse perdere punti. Di contro, laha assoluta necessità di punti salvezza, con la zona playout a soli due punti. Al “Marcello Torre” le due squadre si daranno battaglia con la voglia di portare a casa bottino pieno. Con calcio d’inizio fissato per le 14.30, una delle prime possibili svolte del campionato. Il momento delle due squadre Momento nero per la, capace di vincerne solo 3 nelle ultime 10, con 7 sconfitte. Contro il Picerno è arrivato anche il record negativo di ...

Advertising

Mediagol : Paganese, Grassadonia: “Riscattiamo Picerno, Turris tosta. Portiamo grande rispetto” - GazzettinoL : Serie C Gir C Avellino-Foggia Catanzaro-Vibonese F.Andria-Monopoli Francavilla-JuveStabia Latina-MonterosiTuscia… - NapoliToday : #Calcio Verso Paganese-Turris: le dichiarazioni dei due allenatori, le probabili formazioni e dove guardare il derb… - ottopagine : Paganese - Turris, la probabile formazione degli azzurrostellati #Pagani - ottopagine : Paganese - Turris, la probabile formazione dei corallini #TorredelGreco -

Ultime Notizie dalla rete : Paganese Turris

...Milan - Napoli SERIE B 14.00 Alessandria - Parma Brescia - Cittadella 16.15 Perugia - Ternana Posticipata Benevento - Monza LEGA PRO 14.30 Avellino " Foggia Catanzaro - Vibonese...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo la grande vittoria contro il Messina (5 - 0), lascende in campo a Pagani. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 19 dicembre e la partita sarà visibile in diretta su e ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Paganese-Turris, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022 ...La Paganese si prepara a scendere in campo domani per sfidare la Turris. Il derby campano vedrà la squadra di mister Grassadonia vedersela contro i secondi in classifica che vengono da un periodo posi ...