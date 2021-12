Oroscopo Sagittario domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Cari Sagittario, alle porte di questo lunedì sembra attendervi una giornata interessata da un’antipatica Luna negativa, unita a Venere e Marte. Sul lavoro la situazione sembra essere pessima, con un generale blocco che colpirà qualsiasi cosa in cui decidiate di impegnarvi. Le idee sono pessime ed occorre cautela, mentre l’amore potrebbe rivelarsi soddisfacente, approfittatene! Leggi l’Oroscopo del 20 dicembre per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari, alle porte di questo lunedì sembra attendervi una giornata interessata da un’antipatica Luna negativa, unita a Venere e Marte. Sulla situazione sembra essere pessima, con un generale blocco che colpirà qualsiasi cosa in cui decidiate di impegnarvi. Le idee sono pessime ed occorre cautela, mentre l’potrebbe rivelarsi soddisfacente, approfittatene! Leggi l’del 20per ...

