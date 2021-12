Oroscopo Leone domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Cari amici del Leone, una Luna piuttosto buona in questa giornata di lunedì che andrà ad unirsi ad un altrettanto buona Venere nei vostri piani astrali della giornata! Il divertimento sarà assicurato in queste 24 ore, cercate di sfruttarlo, specialmente se al vostro fianco aveste qualcuno a cui tenete! Marte, invece, dona energie e vitalità, utilissime ed importanti per il lavoro! Leggi l’Oroscopo del 20 dicembre per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari amici del, una Luna piuttosto buona in questa giornata di lunedì che andrà ad unirsi ad un altrettanto buona Venere nei vostri piani astrali della giornata! Il divertimento sarà assicurato in queste 24 ore, cercate di sfruttarlo, specialmente se al vostro fianco aveste qualcuno a cui tenete! Marte, invece, dona energie e vitalità, utilissime ed importanti per il! Leggi l’del 20peri ...

