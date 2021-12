Oroscopo Gemelli domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Carissimi Gemelli, quello che vi attende in questa giornata di lunedì non sembra essere esattamente sereno, con una Luna piuttosto imbronciata con voi. Al contempo, però, il supporto di Venere e Marte si rivelerà parecchio importante perché vi riempiranno di ottime energie, accentuando anche la fortuna che dovrebbe animare la vostra vita! L’amore è piuttosto piacevole! Leggi l’Oroscopo del 20 dicembre per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Carissimi, quello che vi attende in questa giornata di lunedì non sembra essere esattamente sereno, con una Luna piuttosto imbronciata con voi. Al contempo, però, il supporto di Venere e Marte si rivelerà parecchio importante perché vi riempiranno di ottime energie, accentuando anche lache dovrebbe animare la vostra vita! L’è piuttosto piacevole! Leggi l’del 20peri ...

