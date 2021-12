Oroscopo di Paolo Fox della settimana di Natale (20 – 26 dicembre): ecco tutte le stelle (Di domenica 19 dicembre 2021) ARIETE – In amore, questa settimana natalizia siete piuttosto indecisi, attenzione, però, a non essere ostile con una persona che cercherà di irritarvi. Le nuove storie amorose non sono favorite in questo periodo perché Venere è in aspetto complicato. Nel giorno di Natale dovete assolutamente trovare un buono accordo e non alimentare polemiche. Con Mercurio dissonante ci saranno ritardi anche in campo lavorativo. Anche se alcuni progetti sono partiti, ancora non si vedono i risultati sperati. TORO – In campo amoroso, Venere torna in aspetto buono e da giovedì molte cose saranno chiarite. La giornata della Vigilia sembra interessante, il Natale promette di portare un po’ di serenità ai single del segno. Se il rapporto di coppia è buono, si può tentare un ricongiungimento e vivere questa settimana ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 dicembre 2021) ARIETE – In amore, questanatalizia siete piuttosto indecisi, attenzione, però, a non essere ostile con una persona che cercherà di irritarvi. Le nuove storie amorose non sono favorite in questo periodo perché Venere è in aspetto complicato. Nel giorno didovete assolutamente trovare un buono accordo e non alimentare polemiche. Con Mercurio dissonante ci saranno ritardi anche in campo lavorativo. Anche se alcuni progetti sono partiti, ancora non si vedono i risultati sperati. TORO – In campo amoroso, Venere torna in aspetto buono e da giovedì molte cose saranno chiarite. La giornataVigilia sembra interessante, ilpromette di portare un po’ di serenità ai single del segno. Se il rapporto di coppia è buono, si può tentare un ricongiungimento e vivere questa...

