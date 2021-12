Oroscopo di Paolo Fox 20 dicembre: lunedì occhi puntati su amore e lavoro (Di domenica 19 dicembre 2021) Ariete – Attenzione in amore: oggi avrete dubbi sulla vostra storia. Cercate di risolverli prima di cercare altrove. Sul lavoro, se gestite bene le vostre attività avrete nuovi incarichi Toro – Luna favorevole per l’amore, cercate di organizzare tutto quello che vi interessa entro il 31. Sul lavoro continuate ad avere l’idea di cambiare qualcosa. Gemelli – Aprite bene gli occhi, in amore sono in arrivo novità nei prossimi 3 giorni. Sul lavoro, chi ha un’attività indipendente avrà novità importanti. Cancro – In amore dovreste riconsiderare un rapporto, ma ci vuole coraggio. Sul lavoro le prossime settimane sono fondamentali per pianificare i vostri progetti. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 dicembre 2021) Ariete – Attenzione in: oggi avrete dubbi sulla vostra storia. Cercate di risolverli prima di cercare altrove. Sul, se gestite bene le vostre attività avrete nuovi incarichi Toro – Luna favorevole per l’, cercate di organizzare tutto quello che vi interessa entro il 31. Sulcontinuate ad avere l’idea di cambiare qualcosa. Gemelli – Aprite bene gli, insono in arrivo novità nei prossimi 3 giorni. Sul, chi ha un’attività indipendente avrà novità importanti. Cancro – Indovreste riconsiderare un rapporto, ma ci vuole coraggio. Sulle prossime settimane sono fondamentali per pianificare i vostri progetti.diFox, clicca qui ed entra ...

