Oroscopo di Branko 20 dicembre: tanto relax e amore per questo lunedì (Di domenica 19 dicembre 2021) Ariete – Continuate così, stante andando alla grande. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte e vi stanno aspettando. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Trovate il tempo per l’esercizio fisico! Toro – Il vostro morale è promettente per questo inizio settimana. Cercate di mantenerlo a lungo e quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Nel frattempo, la vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico. Gemelli – Buona notizia in vista per voi. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Cercate di scaricare lo stress accumulato nelle settimane. Cancro – La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi, soprattutto fa ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 dicembre 2021) Ariete – Continuate così, stante andando alla grande. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte e vi stanno aspettando. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Trovate il tempo per l’esercizio fisico! Toro – Il vostro morale è promettente perinizio settimana. Cercate di mantenerlo a lungo e quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Nel frattempo, la vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico. Gemelli – Buona notizia in vista per voi. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Cercate di scaricare lo stress accumulato nelle settimane. Cancro – La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi, soprattutto fa ...

