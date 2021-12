Oroscopo di Barbanera 19 dicembre | domenica piena di amore e novità

Leggi su cityroma

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna in Cancro, perdete ben presto l'entusiasmo nel fare qualche lavoretto arretrato in casa. Forse molto più forte è la voglia di uscire. Toro (21/4 – 20/5) – Il desiderio di fare nuove esperienze, spinti dalla curiosità, potrebbe scontrarsi un po' con la realtà, se questa non è così entusiasmante. Gemelli (21/5 – 21/6) – Prima di abbandonare il vostro segno, la Luna vi suggerisce di ricercare l'armonia e in questo potrete contare su una persona speciale. Cancro (22/6 – 22/7) – Con l'ingresso della Luna nel vostro cielo, potreste essere ancora più sensibili. Occhio, perché potrebbe essere sempre un'arma a doppio taglio. Leone (23/7 – 23/8) – Un ...