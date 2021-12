Omovies a Napoli | ecco i vincitori del Festival Lgbtq più antico del Sud Italia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono “Pappo e Bucco” per la categoria cortometraggi, “Journey to the shore” per i mediometraggi e “Canela” per i lungometraggi i filmdella quattordicesima edizione di “International Film”, il piùe longevodel Sud, organizzato a Napoli dall’associazione i Ken onlus, con il contributo della Regione Campania – Film Commission Campania, con la direzione artistica di Carlo Cremona e svolto in collaborazione con il CFCC (CoordinamentoCinematografici Campania) presieduto da Giuseppe Colella e LGBT Channel tv. Dopo sette giorni di proiezioni e dibattiti, alla Fondazione Foqus la cerimonia condotta da Priscilla Drag e Laura Matrone, ospiti d’onore Vladimir Luxuria, Rosaria De Cicco, con ...