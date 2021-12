Omicron nella Bergamasca, analisi su altri dieci casi sospetti (Di domenica 19 dicembre 2021) Covid, la nuova variante: avanti coi test dopo i primi 5 positivi. Dalle scuole la maggioranza dei tamponi sotto esame. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 dicembre 2021) Covid, la nuova variante: avanti coi test dopo i primi 5 positivi. Dalle scuole la maggioranza dei tamponi sotto esame.

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - Alexct9 : @GianSlim @Libero_official @piersileri Ti sei fatto 3 dosi di un #vaccino vecchio 2 anni tarato su un virus che non… - kiara86769608 : RT @ConteRetweet: Aula magna senza finestre. Mi chiamano per illustrare un corso. Greenpassmunito, entro nella stanza surriscaldata. Ci son… - CapitanHarlok6 : RT @ConteRetweet: Aula magna senza finestre. Mi chiamano per illustrare un corso. Greenpassmunito, entro nella stanza surriscaldata. Ci son… - Giulio92868091 : @jessica56320043 @jimmomo Si sbaglia: immunità non è interruttore on/off! Con omicron VE vs. caso grave rimane 88%… -