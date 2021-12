Omicron, la stretta del governo prima di Natale: tra tamponi, mascherine e super green pass (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 23 dicembre Palazzo Chigi dovrebbe approvare una serie di norme per rallentare la diffusione della nuova variante di Covid: nessuna chiusura, ma controlli serrati con un ulteriore strumento di screening per partecipare a grandi eventi (ad esempio lo stadio) e andare in luoghi affollati (come la discoteca, non i ristoranti) Leggi su vanityfair (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 23 dicembre Palazzo Chigi dovrebbe approvare una serie di norme per rallentare la diffusione della nuova variante di Covid: nessuna chiusura, ma controlli serrati con un ulteriore strumento di screening per partecipare a grandi eventi (ad esempio lo stadio) e andare in luoghi affollati (come la discoteca, non i ristoranti)

