Omicron, Israele sta per mettere l'Italia nella lista dei "Paesi rossi" (Di domenica 19 dicembre 2021) Israele si appresta a inserire l'Italia e altri 9 stati (Usa compresi) nella cosiddetta 'lista rossa' dei Paesi che contano un alto numero di infezioni da covid. E' la raccomandazione che arriva dal ministero della sanità e che il governo si appresta a varare.La disposizione parte nella notte tra martedì e mercoledì prossimi e implica il divieto per gli israeliani di partire per i Paesi indicati. Gli altri Paesi sono Belgio, Germania, Ungheria, Marocco Portogallo, Canada, Svizzera e Turchia. Il premier Naftali Bennett ha ammonito che in Israele "è in arrivo una quinta ondata del virus" spinta dalla variante Omicron.

