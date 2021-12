Omicron domina l'Irlanda (Di domenica 19 dicembre 2021) La variante Omicron è diventata dominante tra i casi registrati in Irlanda. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo. “Ci sono volute meno di due settimane perché Omicron diventasse la variante dominante del Covid-19 in Irlanda, mostrando così quanto sia contagiosa”, ha dichiarato il chief medical officer Tony Holohan a Rte News. In Irlanda del Nord, inoltre, la vicepremier Michelle O’Neill ha avvertito che Omicron potrebbe colpire il Paese “come una tonnellata di mattoni”, provocando nello scenario peggiore 30mila casi al giorno. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) La varianteè diventatante tra i casi registrati in. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo. “Ci sono volute meno di due settimane perchédiventasse la variantente del Covid-19 in, mostrando così quanto sia contagiosa”, ha dichiarato il chief medical officer Tony Holohan a Rte News. Indel Nord, inoltre, la vicepremier Michelle O’Neill ha avvertito chepotrebbe colpire il Paese “come una tonnellata di mattoni”, provocando nello scenario peggiore 30mila casi al giorno.

