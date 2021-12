Omicron, Bassetti a La7: “Bisogna imporre obbligo vaccinale a over 40. Se non sei vaccinato e vuoi fare attività, paghi 100 euro al giorno” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Variante Omicron? Credo che sia arrivato il momento di parlare di obbligo vaccinale per gli over 40. E bisognerebbe riuscire a farlo in questo periodo in cui le scuole sono chiuse. Si potrebbero utilizzare le scuole stesse per fare i vaccini. Dopodiché, dal 10 gennaio chi non è vaccinato dovrebbe essere sottoposto a una sanzione. Non possiamo permetterci di arrivare a una quinta ondata che potrebbe esserci a gennaio con la ripresa delle scuole, avendo 6 milioni di persone non vaccinate e tantissime altre che non hanno ancora ricevuto la terza dose”. Sono le parole di Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, nel corso della trasmissione “In Onda”, su La7. L’infettivologo spiega: “Le informazioni sulla variante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) “Variante? Credo che sia arrivato il momento di parlare diper gli40. E bisognerebbe riuscire a farlo in questo periodo in cui le scuole sono chiuse. Si potrebbero utilizzare le scuole stesse peri vaccini. Dopodiché, dal 10 gennaio chi non èdovrebbe essere sottoposto a una sanzione. Non possiamo permetterci di arrivare a una quinta ondata che potrebbe esserci a gennaio con la ripresa delle scuole, avendo 6 milioni di persone non vaccinate e tantissime altre che non hanno ancora ricevuto la terza dose”. Sono le parole di Matteo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, nel corso della trasmissione “In Onda”, su La7. L’infettivologo spiega: “Le informazioni sulla variante ...

