Oggi prima giornata vaccinazioni per minori 12 anni a Udine, 3000 prenotazioni (Di domenica 19 dicembre 2021) “Siamo arrivati a superare quota 3.000 prenotazioni e Oggi in questa prima giornata nel territorio di Asufc vaccineremo circa 230 bambini. Notiamo un po’ di prudenza, ma era un fenomeno prevedibile. Credo – ha commentato Riccardi – sia bene che i genitori e le famiglie ragionino, riflettano, si consultino con i pediatri di fiducia e facciano una scelta consapevole. Mi rendo conto che non è facile, ma si tratta di una questione che deve essere affrontata soprattutto in quei nuclei familiari in cui i genitori hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione e rischiano quindi più di altri nel contatto con i bambini”.La popolazione scolastica è da settimane la fascia che presenta maggiore diffusione dei contagi. “Questo fenomeno non preoccupa per gli effetti sui bambini che contraggono l’infezione, che si presenta ancora ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 dicembre 2021) “Siamo arrivati a superare quota 3.000in questanel territorio di Asufc vaccineremo circa 230 bambini. Notiamo un po’ di prudenza, ma era un fenomeno prevedibile. Credo – ha commentato Riccardi – sia bene che i genitori e le famiglie ragionino, riflettano, si consultino con i pediatri di fiducia e facciano una scelta consapevole. Mi rendo conto che non è facile, ma si tratta di una questione che deve essere affrontata soprattutto in quei nuclei familiari in cui i genitori hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione e rischiano quindi più di altri nel contatto con i bambini”.La popolazione scolastica è da settimane la fascia che presenta maggiore diffusione dei contagi. “Questo fenomeno non preoccupa per gli effetti sui bambini che contraggono l’infezione, che si presenta ancora ...

