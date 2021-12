Obbligo vaccinale scuola, per i presidi il controllo non si applica agli assenti: “Ci aspettavamo che il Ministero indicasse con chiarezza la strada da seguire” (Di domenica 19 dicembre 2021) "Se da un lato non può che apprezzare lo sforzo fatto dall’Amministrazione per supportare le scuole nell’applicazione delle misure previste dalla norma, dall’altro resta convinta della validità delle proprie interpretazioni, anche se in contrasto con i pareri ministeriali”, si legge sulla nota dell'ANP pubblicata il 19 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 dicembre 2021) "Se da un lato non può che apprezzare lo sforzo fatto dall’Amministrazione per supportare le scuole nell’zione delle misure previste dalla norma, dall’altro resta convinta della validità delle proprie interpretazioni, anche se in contrasto con i pareri ministeriali”, si legge sulla nota dell'ANP pubblicata il 19 dicembre. L'articolo .

