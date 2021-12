“Obbligo di mascherine all’aperto”. Covid Italia, la regione prepara la stretta: quando scatterà la nuova limitazione (Di domenica 19 dicembre 2021) nuova cabina di regia giovedì 23 dicembre. Il governo guidato da Mario Draghi non vuole correre rischi inutile e in queste ore sono allo studio nuove misure per arginare il diffondersi del Coronavirus. Misure che saranno annunciate ufficialmente proprio giovedì. Ma intanto vediamo quale è la situazione ad oggi, domenica 19 dicembre. Come al solito tanti i dati a disposizione. Ieri, 18 dicembre, sono stati registrati 2049 nuovi casi, numero in ascesa rispetto ai 1253 di fine novembre. In media, nell’ultima settimana, i nuovi contagiati sono stati più di 2000. Numero in aumento, come spesso succede nei periodi più freddi dell’anno per qualsiasi influenza. Purtroppo, però, ci sono stati anche 123 decessi nelle ultime 24 ore. Ci sono, tuttavia, anche buone notizie. Un recente studio del Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease sostiene che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)cabina di regia giovedì 23 dicembre. Il governo guidato da Mario Draghi non vuole correre rischi inutile e in queste ore sono allo studio nuove misure per arginare il diffondersi del Coronavirus. Misure che saranno annunciate ufficialmente proprio giovedì. Ma intanto vediamo quale è la situazione ad oggi, domenica 19 dicembre. Come al solito tanti i dati a disposizione. Ieri, 18 dicembre, sono stati registrati 2049 nuovi casi, numero in ascesa rispetto ai 1253 di fine novembre. In media, nell’ultima settimana, i nuovi contagiati sono stati più di 2000. Numero in aumento, come spesso succede nei periodi più freddi dell’anno per qualsiasi influenza. Purtroppo, però, ci sono stati anche 123 decessi nelle ultime 24 ore. Ci sono, tuttavia, anche buone notizie. Un recente studio del Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease sostiene che la ...

