Nuovo nome per la porta della Lazio, è un big della Serie A (Di domenica 19 dicembre 2021) La Lazio è alla ricerca di un portiere considerando l'età avanzata di Reina e il contratto in scadenza di Strakosha. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sul taccuino dei dirigenti della Lazio, spunta un nome Nuovo, si tratta di Alex Meret. Il portiere della nazionale non riesce a trovare spazio a Napoli vista la forma smagliante di Ospina. Meret, NapoliMeret ha giocato pochissime partite quest'anno senza mai brillare particolarmente. Il portiere del Napoli ha indubbiamente bisogno di giocare e dunque la Lazio potrebbe essere una buona alternativa per la prossima stagione.

