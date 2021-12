Nuovo consiglio della provincia di Monza e Brianza, ecco gli eletti (Di domenica 19 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ finita con una sostanziale parità tra centrodestra (diviso in due liste) e centrosinistra l’elezione del Nuovo consiglio provinciale di Monza Brianza, dove i candidati, votati da 872 amministratori locali, erano divisi in tre liste, una che fa riferimento diretto alla Lega, una al centrodestra (Forza Italia e Fratelli d’Italia) e una all’area di centrosinistra. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 19 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ finita con una sostanziale parità tra centrodestra (diviso in due liste) e centrosinistra l’elezione delle di, dove i candidati, votati da 872 amministratori locali, erano divisi in tre liste, una che fa riferimento diretto alla Lega, una al centrodestra (Forza Italia e Fratelli d’Italia) e una all’area di centrosinistra. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

