Nuoto | pagelle Mondiali 19 dicembre | Mora | Ceccon | 4×50 | è l’Italia dei quattro stili!

(Di domenica 19 dicembre 2021)19Ancora tre medaglie per l’Italaidi Abu Dhabi che avvicinano la squadra azzurra al record di podi in un Mondiale in corta (12 a Shanghai). L’impresa di giornata porta la firma dei Miressi, Deplano, Frigo e Zazzeri che hanno conquistato l’oro nellastile libero e il cambio tra Frigo e Miressi resterà uno dei momenti più belli di questa rassegna per i colori azzurri. Così come fra i frame da ricordare ci sarà la subacquea, tirata al millimetro, da Lorenzo, argento nei 50 dorso, prima medaglia individuale al Mondiale come il bronzo nei 100 misti è il primo alloro iridato per Thomas, tanto esplosivo in apertura di serata, quanto poco brillante nel finale. Ecco tutti i voti ...

Advertising

infoitsport : Nuoto, pagelle Mondiali 18 dicembre: - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Mondiali 18 dicembre: la “perla” di Matteo R… - infoitsport : Nuoto, pagelle Mondiali 17 dicembre: Martinenghi certezza, reazione Pilato, Rivolta fa sognare - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Mondiali 17 dicembre: Martinenghi certezza,… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Mondiali 16 dicembre: Alberto Razzetti si co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto pagelle

OA Sport

SIMONA QUADARELLA 8: Avrà anche avuto un approccio 'soft' alla stagione in vasca corta ma quando il gioco si fa duro lei risponde presente. Non era scritto da nessuna parte che avrebbe preso la ...LEDEGLI ITALIANI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO RIVOLTA LA CRONACA DEL BRONZO DI SIMONA ... E' stata un'altra grande giornata per l'Italia del. In copertina c'è un veterano come ...Nuoto, pagelle Mondiali 19 dicembre Ancora tre medaglie per l'Italnuoto ai Mondiali di Abu Dhabi che avvicinano la squadra azzurra al record di podi in un Mondiale in corta (12 a Shanghai). L'impresa ...Bronzo Ceccon nei 200 dorso. Nuovo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi hanno vinto la 4×50 ...