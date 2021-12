Nuoto oggi | Mondiali vasca corta | programma 20 dicembre | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Penultima giornata di gare in questi2021 diinad Abu Dhabi. La Etihad Arena sarà teatro di sfide estremamente interessanti con gli azzurri protagonisti. Ilprenderà il via, come consuetudine, a partire dalle 06.30 italiane con le batterie della staffetta 4×50 mista uomini. A seguire ci saranno Ilaria Cusinato e Costanza Cocconcelli nelle heat dei 200 misti donne, Alberto Razzetti nei 400 misti, Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla e Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero. A completamento delle batterie mattutine, nuovamente Cocconcelli insieme a Silvia Di Pietro nei 50 stile libero donne a precedere Nicolò Martinenghi nei 50 rana uomini, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nei 1500 stile libero uomini. Nel pomeriggio fari ...

Esercito : Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? co… - notadom1 : RT @Esercito: Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? con la staff… - Ernesto76896081 : RT @Esercito: Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? con la staff… - salvoverde : RT @Esercito: Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? con la staff… - SalvatoreMaior3 : RT @Esercito: Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? con la staff… -

Simona Quadarella festeggiavail suo compleanno numero 23: 'Mi sono fatta proprio un bel regalo, un gran regalo', dice giocherellando con la medaglia di bronzo degli 800 metri: 'Il mio personale ...... settima in 25.26 ('Podio impossibile, ma speravo di far meglio') tra le farfalle, Zazzart, 20.94 tra i Formula Uno del('Quarto mi brucia un po', ma con quell'oroè una giornata ...Penultima giornata di gare in questi Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. La Etihad Arena sarà teatro di sfide estremamente interessanti con gli azzurri protagonisti. Il programma prend ...Si parte alle 6.30 italiane (le 9.30 locali) con le batterie della 4×50 stile libero maschile dove l’Italia punta ad un grande risultato. La 4×50 stile libero maschile ha il miglior tempo, la 4×200 st ...