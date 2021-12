Nuoto | oggi in tv quinta giornata Mondiali Abu Dhabi 2021 | orari e diretta streaming

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il programma della quartadeidi Abudiin vasca corta, in programma dal 16 al 21 dicembre. Prosegue la rassegna iridata nella piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena, con l’Italia pronta a lottare per nuove medaglie. Fari puntati sul ritorno in piscina di Gregorio Paltrinieri dopo gli impegni in acque libere, ma anche sulla finale dei 50 farfalla di Matteo Rivolta, senza dimenticare la velocità dello stile libero, con Miressi e Zazzeri impegnati nei 100. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di lunedì 20 dicembre con le batterie, mentre la sessione di semifinali e finali si svolgerà a partire dalle 15:00. TV E– Entrambe le sessioni disaranno trasmesse intv in chiaro su Rai Sport + ...

Simona Quadarella festeggiava oggi il suo compleanno numero 23: 'Mi sono fatta proprio un bel regalo, un gran regalo', dice giocherellando con la medaglia di bronzo degli 800 metri: 'Il mio personale ...... settima in 25.26 ('Podio impossibile, ma speravo di far meglio') tra le farfalle, Zazzart, 20.94 tra i Formula Uno del nuoto ('Quarto mi brucia un po', ma con quell'oro è una giornata ...