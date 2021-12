Nuoto, Mondiali vasca corta. 4×200 stile libero in finale con il secondo tempo assoluto (Di domenica 19 dicembre 2021) Pronostici rispettati per l’Italia nella 4×200 stile libero maschile dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Alberto Razzetti, Filippo Megli, Marco De Tullio e Matteo Lamberti accedono alla finale con il secondo tempo assoluto in 6.56.52 alle spalle della Russia (6.54.83) e avanti al Brasile (6.56.56); una classifica che rispecchia ciò che si è visto nella prima semifinale, nettamente la migliore sotto il profilo qualitativo. Sin dall’inizio i pronostici vengono rispettati, con Razzetti, Nikolay Snegirev e Breno Correia che prendono subito il largo. L’oro dei 200 farfalla dimostra immediatamente di essere ancora in palla con il suo 1.43.01 in apertura di staffetta buttando giù due secondi al proprio ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Pronostici rispettati per l’Italia nellamaschile deiindi Abu Dhabi. Alberto Razzetti, Filippo Megli, Marco De Tullio e Matteo Lamberti accedono allacon ilin 6.56.52 alle spalle della Russia (6.54.83) e avanti al Brasile (6.56.56); una classifica che rispecchia ciò che si è visto nella prima semi, nettamente la migliore sotto il profilo qualitativo. Sin dall’inizio i pronostici vengono rispettati, con Razzetti, Nikolay Snegirev e Breno Correia che prendono subito il largo. L’oro dei 200 farfalla dimostra immediatamente di essere ancora in palla con il suo 1.43.01 in apertura di staffetta buttando giù due secondi al proprio ...

Eurosport_IT : Due super argenti dai Mondiali in vasca corta ?? ?? Bendetta Pilato - 50m rana ?? Nicolò Martinenghi - 100m rana GRA… - Agenzia_Ansa : L'oro di Matteo Rivolta nei 100 farfalla e le medaglie di bronzo di Simona Quadarella negli 800 stile e quella dell… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - OA_Sport : #NUOTO Le staffette 4x50 e 4x200 sl uomini volano in Finale, ma è la seconda squalifica di Arianna Castiglioni a la… - SwimmerShopit : Pilato e Martinenghi D’argento nel secondo giorno dei mondiali nuoto 2021 -