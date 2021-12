Nuoto, Mondiali nuoto vasca corta: 4×50 sl azzurra in Finale con il miglior tempo! (Di domenica 19 dicembre 2021) Chi ben comincia è a metà dell’opera. La 4×50 stile libero maschile italiana ha dato segnali di grande vitalità in apertura della quarta giornata dei Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Nell’Etihad Arena il quartetto formato da Leonardo Deplano (21.49), Alessandro Miressi (21.12), Manuel Frigo (21.39) e Lorenzo Zazzeri (20.95) ha siglati il miglior crono di 1:24.95, insieme alla Russia. Una prestazione che si spera in Finale possa essere migliorata ulteriormente, considerando che la selezione russa effettuerà dei cambi, al pari degli Stati Uniti. Usa che, per la cronaca, hanno realizzato il terzo tempo di accesso all’atto conclusivo di 1:25.61. Azzurri che poi dovranno guardarsi anche dall’Olanda (1:25.70) che nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Chi ben comincia è a metà dell’opera. Lastile libero maschile italiana ha dato segnali di grande vitalità in apertura della quarta giornata dei2021 diinad Abu Dhabi. Nell’Etihad Arena il quartetto formato da Leonardo Deplano (21.49), Alessandro Miressi (21.12), Manuel Frigo (21.39) e Lorenzo Zazzeri (20.95) ha siglati ilcrono di 1:24.95, insieme alla Russia. Una prestazione che si spera inpossa essereata ulteriormente, considerando che la selezione russa effettuerà dei cambi, al pari degli Stati Uniti. Usa che, per la cronaca, hanno realizzato il terzo tempo di accesso all’atto conclusivo di 1:25.61. Azzurri che poi dovranno guardarsi anche dall’Olanda (1:25.70) che nelle ...

Advertising

Eurosport_IT : Due super argenti dai Mondiali in vasca corta ?? ?? Bendetta Pilato - 50m rana ?? Nicolò Martinenghi - 100m rana GRA… - Agenzia_Ansa : L'oro di Matteo Rivolta nei 100 farfalla e le medaglie di bronzo di Simona Quadarella negli 800 stile e quella dell… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - OA_Sport : #NUOTO Missione compiuta per la 4x50 sl italiana maschile: accesso alla Finale e con il miglior tempo ad Abu Dhabi - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 stile libero azzurra in finale con il miglior tempo! - #Nuoto… -