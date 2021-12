Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: il medagliere aggiornato, tutte le medaglie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il medagliere completo di Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta: tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna iridata, in programma dal 16 al 21 dicembre. Gli Emirati Arabi Uniti dunque tornano ad ospitare un campionato iridato in vasca corta per la seconda volta nella storia, dopo quello di Dubai 2010. La competizione si svolgerà nell’iconica Etihad Arena, trasformata per l’occasione in una piscina da 25 metri. Di seguito il medagliere completo dei Mondiali di Abu Dhabi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL medagliere aggiornato (ORO, ARGENTO, BRONZO) Stati Uniti (5; 5; 9) Italia (3; 4; 4) Canada (3; 4; ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilcompleto didi Abudiin vasca corta: tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna iridata, in programma dal 16 al 21 dicembre. Gli Emirati Arabi Uniti dunque tornano ad ospitare un campionato iridato in vasca corta per la seconda volta nella storia, dopo quello di Dubai 2010. La competizione si svolgerà nell’iconica Etihad Arena, trasformata per l’occasione in una piscina da 25 metri. Di seguito ilcompleto deidi Abu. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL(ORO, ARGENTO, BRONZO) Stati Uniti (5; 5; 9) Italia (3; 4; 4) Canada (3; 4; ...

poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - Esercito : Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? co… - Eurosport_IT : Altra super giornata ai Mondiali di Abu Dhabi per i nostri Azzurri ??????? ?? Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi - 4x5… - pauldeb891 : Ma cosa potrà andar storto sti tre giorni prima della partita degli stronzi per cui tifo Tipo che non vinciamo più… - michelemammolit : RT @RaiNews: #AbuDhabi, l'Italia della staffetta 4x50 stile libero maschile è sul tetto del mondo -