Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: il medagliere aggiornato, tutte le medaglie (Di domenica 19 dicembre 2021) Il medagliere completo di Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta: tutto quello che c'è da sapere sulla rassegna iridata, in programma dal 16 al 21 dicembre. Gli Emirati Arabi Uniti dunque tornano ad ospitare un campionato iridato in vasca corta per la seconda volta nella storia, dopo quello di Dubai 2010. La competizione si svolgerà nell'iconica Etihad Arena, trasformata per l'occasione in una piscina da 25 metri. Di seguito il medagliere completo dei Mondiali di Abu Dhabi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL medagliere aggiornato (ORO, ARGENTO, BRONZO) Stati Uniti (4; 4; 9) Italia (3; 3; 4) Canada (3; 3; ...)

poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - Eurosport_IT : Due super argenti dai Mondiali in vasca corta ?? ?? Bendetta Pilato - 50m rana ?? Nicolò Martinenghi - 100m rana GRA… - Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - gentalynbeta : io che oggi pomeriggio cerco di guardare amici, domenica in e i mondiali in vasca corta di nuoto che sono tutti all… - TweetNotizie : Staffette 4x50 e 4x200 sl in finale -