Nuoto | Italia gloriosa ai Mondiali in corta | la 4×50 stile maschile è campione

(Di domenica 19 dicembre 2021) Una bomba d’acqua ad Abu Dhabi e tutta tricolore. La staffettadellalibero si prende il titolo mondiale, che scrive la storia delazzurro. Una formazione meravigliosa in acqua mette dietro la Russia e poi l’Olanda a forza di potenza e di carattere. Deplano apre le danze e Zazzeri risale al secondo posto. Frigo lo conferma e Miressi si prende il titolo finale, conservando l’eredità dei compagni in vasca. Il tempo della storia è quello di 1:23.61. Aiinl’prosegue la favola del 2021: “Ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto nella 4×100 – dice Zazzeri a margine della finale – non era facile vincere. Sonodel mondo..”. Deplano prosegue: “Spettacolare.. non pensavo di conquistare il titolo. ...

RaiSport : ??? #Nuoto #Italia d'oro nella staffetta 4x50 #Deplano, #Zazzeri, #Frigo e #Miressi precedono la #Russia e l'#Olanda… - glooit : Nuoto, Mondiali 25 metri: Italia è oro nella staffetta 4X50 leggi su Gloo - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: ITALIA D’ORO NELLA 4×50 STILE!!! - #Nuoto #Mondiali #vasca #corta - Mauro86741590 : @GeorgeSpalluto Il nuoto ormai e' diventato terreno di conquista di medaglie x l' Italia. A Parigi 2024 ci si divertirà. - AleMancinelli8 : comunque nel nuoto stiamo facendo delle cose SPETTACOLARI. ma in Italia esiste solo il calcio... questi ragazzi mer… -

Oro per la staffetta azzurra nella 4x50 stile libero ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi hanno preceduto Russia e Olanda. Bronzo per Ceccon nei 100 ...La staffetta d'oro. La più veloce che ci sia: la 4x50 metri stile libero. Avevamo due bronzi nella storia dei Mondiali in questa specialità, raccogliamo il massimo, il terzo titolo della spedizione e ...Ottavo crono per la primatista italiana. In semifinale entrambi i delfinisti ... Il 30enne milanese che vive e nuota a Busto Arsizio è sesto in 22?53 nella classifica dove primeggia Dylan ...(ANSA) – ROMA, 19 DIC – L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nell staffetta 4X50 stile libero ai Mondiali in vasca corta che si stanno disputando ad Abu Dhabi. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel ...