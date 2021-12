Nuoto, gli staffettisti della 4×50 stile libero dopo il successo: “Ci siamo ripresi l’oro della 4×100” (Di domenica 19 dicembre 2021) La domenica pomeriggio dei Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi si apre nel modo più bello possibile per l’Italia. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Mnuel Frigo ed Alessandro Miressi si sono presi di forza l’oro nella 4×50 stile libero, spuntandola nelle ultime due vasche grazie ad un ingresso in acqua spettacolare di Miressi, ultimo staffettista. Un 1.23.61 da applausi per i nostri nuotatori in una gara conclusasi al fotofinish, con Russia, Olanda e Stati Uniti (quest’ultimi ai piedi del podio) rinchiusi nel giro di venti centesimi. Proprio Miressi, artefice della rimonta, spiega come tutta la squadra credesse al primo posto: “Credevamo da stamattina a questa medaglia, è stata una grande staffetta. USA fuori dal podio? siamo stati più bravi noi“. Lorenzo Zazzeri vede ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) La domenica pomeriggio dei Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi si apre nel modo più bello possibile per l’Italia. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Mnuel Frigo ed Alessandro Miressi si sono presi di forzanella, spuntandola nelle ultime due vasche grazie ad un ingresso in acqua spettacolare di Miressi, ultimo staffettista. Un 1.23.61 da applausi per i nostri nuotatori in una gara conclusasi al fotofinish, con Russia, Olanda e Stati Uniti (quest’ultimi ai piedi del podio) rinchiusi nel giro di venti centesimi. Proprio Miressi, arteficerimonta, spiega come tutta la squadra credesse al primo posto: “Credevamo da stamattina a questa medaglia, è stata una grande staffetta. USA fuori dal podio?stati più bravi noi“. Lorenzo Zazzeri vede ...

