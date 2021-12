Nucleare: Europa Verde, 'Cingolani non tradisca volontà popolo italiano' (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “In vista di una settimana decisiva per l'ambiente e per il ruolo dell'Europa nella lotta al cambiamento climatico, invitiamo il ministro Cingolani, che nelle giornate di lunedì e mercoledì prenderà parte al Consiglio ambiente per decidere sulla tassonomia Verde, di schierarsi al fianco di Paesi come Germania, Austria, Spagna e altri contro l'inserimento del Nucleare nella tassonomia. In caso contrario, il ministro tradirà la volontà del popolo italiano che per ben due volte si è espresso contro un'energia costosa e pericolosa che va contro il futuro delle nuove generazioni”. Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. “Inserire il Nucleare nell'ordine ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “In vista di una settimana decisiva per l'ambiente e per il ruolo dell'nella lotta al cambiamento climatico, invitiamo il ministro, che nelle giornate di lunedì e mercoledì prenderà parte al Consiglio ambiente per decidere sulla tassonomia, di schierarsi al fianco di Paesi come Germania, Austria, Spagna e altri contro l'inserimento delnella tassonomia. In caso contrario, il ministro tradirà ladelche per ben due volte si è espresso contro un'energia costosa e pericolosa che va contro il futuro delle nuove generazioni”. Così in una nota i co-portavoce diAngelo Bonelli ed Eleonora Evi. “Inserire ilnell'ordine ...

