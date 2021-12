Novità in arrivo per Dazn: confermato lo stop alla doppia utenza (Di domenica 19 dicembre 2021) Presto ci saranno delle Novità per gli utenti di Dazn: a partire dalla prossima stagione non ci sarà più la possibilità di usare lo stesso abbonamento in contemporanea su due dispositivi. Dazn ha confermato lo stop alla doppia utenza: a partire dalla prossima stagione per gli utenti non ci sarà più la possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento su due dispositivi contemporaneamente. (screenshot video)La notizia, già trapelata nell’ultimo periodo, ora è stata confermata. Il motivo di questa decisione è legato al fatto che la funzionalità della doppia utenza è stata usata senza seguire le regole del servizio. Dazn: a partire dalla ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021) Presto ci saranno delleper gli utenti di: a partire dprossima stagione non ci sarà più la possibilità di usare lo stesso abbonamento in contemporanea su due dispositivi.halo: a partire dprossima stagione per gli utenti non ci sarà più la possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento su due dispositivi contemporaneamente. (screenshot video)La notizia, già trapelata nell’ultimo periodo, ora è stata confermata. Il motivo di questa decisione è legato al fatto che la funzionalità dellaè stata usata senza seguire le regole del servizio.: a partire d...

