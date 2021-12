«Non ti Pago» rinviato: Castellitto evita il GF Vip del 27 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Non ti Pago - Sergio Castellitto Cambio di programma nei palinsesti festivi di Rai 1. Una degli appuntamenti di maggior pregio, nonché una delle poche prime tv previste nel periodo natalizio, si farà attendere: il film tv Non ti Pago, tratto dalla famosa commedia di Eduardo De Filippo e annunciato per il prime time di lunedì 27 dicembre, slitta a data da destinarsi. Al suo posto l’ammiraglia offrirà al pubblico il film Disney Cenerentola. Il film, diretto da Edoardo De Angelis, è il terzo ed ultimo titolo del progetto che ha visto Sergio Castellitto ricalcare le orme del drammaturgo napoletano. Dopo Natale in Casa Cupiello, andato in onda a dicembre 2020, e Sabato, Domenica e Lunedì di questa settimana, nel pieno delle festività sarebbe toccato alla storia di Ferdinando Quagliuolo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 dicembre 2021) Non ti- SergioCambio di programma nei palinsesti festivi di Rai 1. Una degli appuntamenti di maggior pregio, nonché una delle poche prime tv previste nel periodo natalizio, si farà attendere: il film tv Non ti, tratto dalla famosa commedia di Eduardo De Filippo e annunciato per il prime time di lunedì 27, slitta a data da destinarsi. Al suo posto l’ammiraglia offrirà al pubblico il film Disney Cenerentola. Il film, diretto da Edoardo De Angelis, è il terzo ed ultimo titolo del progetto che ha visto Sergioricalcare le orme del drammaturgo napoletano. Dopo Natale in Casa Cupiello, andato in onda a2020, e Sabato, Domenica e Lunedì di questa settimana, nel pieno delle festività sarebbe toccato alla storia di Ferdinando Quagliuolo ...

