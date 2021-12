"Non ho detto che è stato ucciso". Mussari rompe il silenzio su David Rossi (Di domenica 19 dicembre 2021) L'avvocato Mussari smentisce di essere il mister X che avrebbe "suffragato" le tesi di Pittelli sulla morte di David Rossi Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) L'avvocatosmentisce di essere il mister X che avrebbe "suffragato" le tesi di Pittelli sulla morte di

Advertising

borghi_claudio : @bombasimo9 Guardi che nessuno impedisce a chi vuole farsi la punturina di goderne eh? La cosa sbagliata è chiudere… - borghi_claudio : @Valdieu @Illuminato__ ...e i politici ormai, dopo aver detto mille volte che c'è la scienza e che va seguita cieca… - lucasofri : C’è stata una scossa di terremoto e l’astrologo non ci aveva detto niente. - DF19822 : @ladradifiori Non capisco il cuore per poi essere stizzita Francesca. Non ho detto nulla di male - raffaeledambra : @FBiasin Ma non l'ha detto nessuno -