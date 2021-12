“Non è giusto”. Violetta muore a 33 anni stroncata da un infarto: era mamma da poche settimane (Di domenica 19 dicembre 2021) Morta a soli 33 anni poco dopo aver dato alla luce la sua prima e unica figlia. È il triste destino a cui andata incontro Violetta Pagliaro. La donna, nata e cresciuta a Lendinara, piccolo centro in provincia di Rovigo, in Veneto, aveva partorito la piccola Rebecca Aicha soltanto poche settimane fa. Il 5 dicembre scorso Violetta è morta, stroncata da un arresto cardiaco mentre era ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La comunità di Lendinara è sconvolta dall’accaduto. La 33enne era molto conosciuta, era stata anche componente della banda cittadina. In seguito Violetta aveva lasciato il paese natio, dove invece vive ancora la mamma Monica Permunian. La Procura ha aperto un’inchiesta per togliere ogni dubbio sulle cause di questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Morta a soli 33poco dopo aver dato alla luce la sua prima e unica figlia. È il triste destino a cui andata incontroPagliaro. La donna, nata e cresciuta a Lendinara, piccolo centro in provincia di Rovigo, in Veneto, aveva partorito la piccola Rebecca Aicha soltantofa. Il 5 dicembre scorsoè morta,da un arresto cardiaco mentre era ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La comunità di Lendinara è sconvolta dall’accaduto. La 33enne era molto conosciuta, era stata anche componente della banda cittadina. In seguitoaveva lasciato il paese natio, dove invece vive ancora laMonica Permunian. La Procura ha aperto un’inchiesta per togliere ogni dubbio sulle cause di questa ...

